Rizeli çift, apartman dairesinde farklı türden hayvanları besliyor

Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde oturan Havva (35) ve Yusuf Öztürk (39) çifti, hayvan sevgileri ile örnek oluyor. Çift, bazılarını yaralı ve bitkin halde bulup tedavilerini yaptırdığı 2 köpek, kedi, muhabbet kuşları, kaplumbağalar ve ördeği apartman dairesindeki evlerinde besliyor.

Çayeli ilçesinde bir apartman dairesinde oturan 12 yıllık evli Havva ve Yusuf Öztürk çifti, 4 yıl önce evlerinde hayvan beslemeye karar verdi. Bir pekinez türü köpeğin bakımı ile başlayan çift sonra bir aynı cins bir köpek daha edindi. Hayvan sevgileri ile örnek olan çift, sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi ettirerek evlerine aldı. Köpeklerle kedinin anlaşamayacağını düşünen çocukları bulunmayan çiftin endişesi boşa çıktı. Evde beslenen köpekler kedi ile arkadaş oldu. Yavruları ölen bir köpek ise emzirdiği kediye süt anneliği yaptı. Evdeki hayvanlara muhabbet kuşları ve kaplumbağa ekleyen çift son olarak yaralı halde bulduğu ördeği tedavi ettirerek beslemeye başladı. Çiftin özenle baktığı hayvanlar birbirleri ile uyumları ilgi çekiyor.

'ÇOK GÜZEL ANLAŞIYORUZ'

Hayvanları sevdiğini anlatan Yusuf Öztürk, "Bir arkadaşım aracılığı ile köpek aldım. 'Bakabilecek misin?' diye bana soranlar oldu. Ona iyi güzel bakınca bir köpek daha aldım. İkisi ile de ilgilenmeye başladık. Ardından sokakta bir yaralı bir kedi buldum. Onu ölüme bırakmayarak evime getirdim. Eşim ilk önce 'köpeklerle anlaşamaz' diye korktu. Sonra yavru kedinin tedavisini yaparak iyileştirdik. Bu sırada doğumda yavruları ölen köpek de kediyi emzirerek ona süt annelik yaptı. Üçüne bakarken eşim bir de muhabbet kuşu eve getirdi. Ardından kaplumbağalar aldık. Hepsi birbiri ile anlaşabiliyordu. Sonra bir ördek yavrusu bulduk o da ölmek üzereydi. Onu da eve getirerek tedavisini yaptık. Hepsi birbiri ile çok güzel anlaşabiliyor. Sadece ördek kanatlarını açınca büyüdüğü için diğerleri biraz korkuyor. Hayvanlarla çok güzel anlaşıyoruz. Elimizden gelse daha çok hayvan besleriz" dedi.

'EŞİME DAHA ÇOK ŞIMARIYORLAR'

Sabahları hayvanların sesleri ile uyandıklarını anlatan Havva Öztürk de “Sabah önce yemlerini veriyoruz, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkarıyoruz. Ardından eve getirip onlarla bir güzel oynuyoruz. Ardından eşim işine gidiyor. Sonra öğlen yine ben yemlerini verip ihtiyaçlarını gidermek için onları dışarı çıkartıyorum. Günde 3 defa tuvalet saatleri var. Daha çok ben ilgileniyorum. Eşim eve gelince daha çok onlarla oynamayı seviyor. Benimle çok oyun oynamıyorlar, eşime daha çok şımarıyorlar. Ben biraz daha eğitici anne rolündeyim" diye konuştu.