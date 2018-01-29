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'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 15:11 | Son Güncelleme 6 saat önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin (12), hasta buzağıyı yatağına aldı.

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

İkizdere'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in 5'inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin’in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, Ali Rahman (15) da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, beğenildi.

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YENİ FOTOĞRAFLARI BEĞENİ TOPLUYOR

Hamdu Sena, sosyal medyadaki son paylaşımında ise hasta buzağıyı yatağına aldığı fotoğrafına yer verdi. ‘Buzağım hasta, bugün birlikte yatma kararı aldık’ notuyla soysal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

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Hamdu Sena’nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri de yine sosyal medyada ilgi görüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize İkizdere Hamdu Sena Bilgin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu tür haberleri ammada abarttiniz buza usumesin diye herkes evine aliyor yatiriyor bunda ne varki
Güzel yürekli insan diye yorum yaptım :) mynet yayınlamamış :) Mynet muammasın vallahi Editör efendi o kahveleri boşuna içiyorsun galiba. hakkını ver biraz kahvelerin
12 derler bunlara lazlar 12 ye neden kızar :D
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