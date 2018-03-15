Rizeli turizmcilerden Diyarbakır’a özel kampanya

Dünyanın en büyüklerinden olan Ovit tünelinin yılın 12 ayı açık olması nedeniyle Güneydoğu illeri ile Karadeniz arasındaki yollar kısalırken, bunu fırsat bilen Rizeli turizmciler Karadeniz doğasını Diyarbakırlılara açmak için özel bir kampanya başlattı.

Diyarbakır halkının Karadeniz’in doğasını, yaylalarını, şelalelerini, kaplıcalarını, gezmelerini, görmelerini, araştırmalarını arzulayan Rizeli turizmciler Ovit tüneli ile kısalan yolların ardından bölgeye Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden turist çekmeye başladı. Yılın 12 ayı tatil ve gezmeye elverişli, Türkiye’nin en temiz bol oksijenli havasını barındıran Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ridos Termal Hotel, Diyarbakırlılar için özel bir kampanya başlattı. Hotel Genel Müdürü Cemal Akın, şehir gürültüsünden ve stresten uzak, hem doğadan, hem kaplıcalarından yararlanmak isteyen, meslek rahatsızlıkları olan, eklem ağrıları, bel boyun ve omuz fıtıkları olanların, İkizdere cennet vadisindeki kaplıcalardan yararlanabileceğini söyledi. Diyarbakır’a özel olarak uyguladıkları kampanya kapsamında özel fiyat uygulaması yaptıklarını belirten Akın, çam ormanlarının ortasında, doğa harikası bir konumla beraber bir yandan akan dereler, şelaleler ve şifalı kaplıca sularında Diyarbakırlıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Doğa ve su terapisi için tesislerine gidenlerin gençleştiğini belirten Akın, kampanya kapsamında Diyarbakır’dan gelen tüm konuklarına önemli indirimler yaptıklarını kaydetti.