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Rizeli turizmcilerden Diyarbakır’a özel kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyüklerinden olan Ovit tünelinin yılın 12 ayı açık olması nedeniyle Güneydoğu illeri ile Karadeniz arasındaki yollar kısalırken, bunu fırsat bilen Rizeli turizmciler Karadeniz doğasını Diyarbakırlılara açmak için özel bir kampanya başlattı.Diyarbakır halkının Karadeniz’in doğasını, yaylalarını, şelalelerini, kaplıcalarını, gezmelerini, görmelerini, araştırmalarını arzulayan Rizeli turizmciler Ovit tüneli ile kısalan yolların ardından bölgeye Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden turist çekmeye başladı.

Rizeli turizmcilerden Diyarbakır’a özel kampanya

Dünyanın en büyüklerinden olan Ovit tünelinin yılın 12 ayı açık olması nedeniyle Güneydoğu illeri ile Karadeniz arasındaki yollar kısalırken, bunu fırsat bilen Rizeli turizmciler Karadeniz doğasını Diyarbakırlılara açmak için özel bir kampanya başlattı.
Diyarbakır halkının Karadeniz’in doğasını, yaylalarını, şelalelerini, kaplıcalarını, gezmelerini, görmelerini, araştırmalarını arzulayan Rizeli turizmciler Ovit tüneli ile kısalan yolların ardından bölgeye Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden turist çekmeye başladı. Yılın 12 ayı tatil ve gezmeye elverişli, Türkiye’nin en temiz bol oksijenli havasını barındıran Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ridos Termal Hotel, Diyarbakırlılar için özel bir kampanya başlattı. Hotel Genel Müdürü Cemal Akın, şehir gürültüsünden ve stresten uzak, hem doğadan, hem kaplıcalarından yararlanmak isteyen, meslek rahatsızlıkları olan, eklem ağrıları, bel boyun ve omuz fıtıkları olanların, İkizdere cennet vadisindeki kaplıcalardan yararlanabileceğini söyledi. Diyarbakır’a özel olarak uyguladıkları kampanya kapsamında özel fiyat uygulaması yaptıklarını belirten Akın, çam ormanlarının ortasında, doğa harikası bir konumla beraber bir yandan akan dereler, şelaleler ve şifalı kaplıca sularında Diyarbakırlıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Doğa ve su terapisi için tesislerine gidenlerin gençleştiğini belirten Akın, kampanya kapsamında Diyarbakır’dan gelen tüm konuklarına önemli indirimler yaptıklarını kaydetti.

“Ovit tüneli ile mesafeler kısaldı”
Dünyanın en büyük tünellerinden olan 14 kilometrelik Ovit tünelinin hizmete açılması ile Karadeniz ve Güneydoğu arasında mesafelerin kısaldığını belirten Akın, tünelin hizmete girmesi ile birlikte Diyarbakır’dan İkizdere’ye ulaşmanın daha rahat olduğunu söyledi. Diyarbakır’dan 517 kilometre olan İkizdere ilçesinde bulunan Ridos Termal Hotel hakkında bilgi veren Genel Müdür Cemal Akın, “Rize doğasını keşfetmeye dünyanın her tarafından turistler gelmekte, şirketler satışlarını arttırmak için toplantılarını doğayla iç içe yerleri tercih etmekle beraber, personeline termalde balayı kaplıcada tatil ödüllerini vermektedir. Biz de lezzetli Karadeniz mutfağı, muhlaması, karalahanalı yemekleri, hamsi tavası, kayganası ve pidesi, mısırlı hamsi kuşunu Diyarbakır halkımızın beğenisine sunmak istiyoruz. Ayrıca dünyanın en çok mineral içeren 5 termal suyundan birinin İkizdere’de olduğunu biliyormuydunuz ? Bu kaplıcanın 1 litre suyu 4.541 mineralizasyon özelliklerine sahiptir. Rize turizmcileri olarak gelen misafirlere, dünyaca ünlü, Rize çayı, anzer balı, Rize bezi gibi ürünlerin ticaretini yapabileceklerini, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin doğabileceğini söylüyoruz. Diyarbakır’dan ağırlayacağımız konuklarımıza özel kampanyalar düzenledik. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen Diyarbakırlıları ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Rizeli turizmcilerden Diyarbakır’a özel kampanya

Rizeli turizmcilerden Diyarbakır’a özel kampanya

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