HABER

Robert Plant ve The Sensational Space Shifters konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

Ünlü rock müzisyeni 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Robert Plant'in solistliğini yaptığı The Sensational Space Shifters adlı müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

Plant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Rock müzisyeni, vokal ve topluluk liderlerinden, 1970'li yılların tanınmış İngiliz Rock grubu Led Zeppelin'in vokalisti Plant, sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Konserde, "Lemon", "Turn It Up", "May Queen", "Rainbow", "California", "Please Read The Letter", "Gallows" ve "Carry Fire" gibi şarkılar seslendirildi.

Plant, izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, muhteşem olarak nitelendirdiği İstanbul'da farklı bir gece yaşandığını ifade etti.

Daha önce de İstanbul'da konser verdiğini anımsatan Plant, "Yeniden bu olağanüstü şehirde olmak gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Robert Plant ve The Sensational Space Shifters konser verdi

- Ünlü rock müzisyeni 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye'de sahne aldı

1 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
2 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
3 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
4 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
5 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
6 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
7 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
8 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
9 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
10 / 10

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi

Robert Plant & The Sensational Space Shifters konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
harbiye konser Robert Plant rock The Sensational Space Shifters

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.