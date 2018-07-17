Robert Plant ve The Sensational Space Shifters konser verdi

İSTANBUL (AA) - Robert Plant'in solistliğini yaptığı The Sensational Space Shifters adlı müzik grubu müzikseverlerle buluştu.
Plant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Rock müzisyeni, vokal ve topluluk liderlerinden, 1970'li yılların tanınmış İngiliz Rock grubu Led Zeppelin'in vokalisti Plant, sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.
Konserde, "Lemon", "Turn It Up", "May Queen", "Rainbow", "California", "Please Read The Letter", "Gallows" ve "Carry Fire" gibi şarkılar seslendirildi.
Plant, izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, muhteşem olarak nitelendirdiği İstanbul'da farklı bir gece yaşandığını ifade etti.
Daha önce de İstanbul'da konser verdiğini anımsatan Plant, "Yeniden bu olağanüstü şehirde olmak gerçekten çok güzel." diye konuştu.
- Ünlü rock müzisyeni 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye'de sahne aldı
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