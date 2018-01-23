İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Bu geceyi İstanbul'da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.
(AA)
BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı
Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit
Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!
Bunu yapan insan olamaz! Bebek cesedini çöpe bıraktılar
'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'
Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi
Midesinden çıkanlar dehşeti gözler önüne serdi
Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!
Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti
'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka
Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı
AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak
Okuyucu Yorumları 0 yorum