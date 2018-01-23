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Robinho İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Demir Grup Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Bu geceyi İstanbul'da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

(AA)

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