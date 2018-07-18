HABER

Robot Sofia Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Tiflis'te bir dizi etkinliğe katıldı

TİFLİS (AA) - Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve tarihe, nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak geçen Sophia, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gazeteciler ve vatandaşların karşısına çıktı.

Gürcistan Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi (OGP) için başkent Tiflis'e getirilen robot Sofia çeşitli programlara katıldı.

İlk önce basın mensuplarının karşısına çıkan Sofia, gazetecileri Gürcü dilinde selamladı.

Sofia, Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür ocağında 2 gün önce meydana gelen metan gazı patlamasında 4 madencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Gürcü halkına taziyelerini iletti.

Daha sonra 5. Açık Yönetim Ortaklık Zirvesi'nin açılış törenine katılan Sofia, burada da bir konuşma yaptı.

Sofia, son olarak Gürcistan Adalet Bakanlığına bağlı ve günde 11 bin kişiye hizmet veren Kamu Hizmet Binası'nı ziyaret etti.

Binlerce kişiye hizmet verdiği için halkla burada görüşmeyi tercih ettiğini belirten Sofia, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sofia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!
Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattıAdnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Robot Sofia Gürcistan'da

En Çok Okunan Haberler

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.