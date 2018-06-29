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Robot "Sophia" Amharca konuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Sophia'nın İngilizce’den sonra konuştuğu ikinci dil Amharca olacak

ADDİS ABABA (AA) - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, İngilizce’den sonra Etiyopya’nın resmi dili Amharca’yı da konuşacak.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia, Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanlığının girişimleriyle başkent Addis Ababa’ya getirildi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel bir şirket tarafından Amharca programlanan robot Sophia’nın ikinci dilinin Amharca olacağını belirtti.

Mekuria, "Sophia ilk defa İngilizce dışında bir dil konuşacak ve ilk defa bir robot Amharca konuşacak." ifadesini kullandı.

- Başbakanla akşam yemeği yiyecek

Ülkede kaldığı süre boyunca çeşitli tanıtım organizasyonları ve fuarlara katılacak olan Sophia'nın Başbakan Abiy Ahmed ile de akşam yemeği yemesi planlanıyor.

Öte yandan, robotun ülkeye getirilirken bazı parçalarının havalimanında kaybolduğu ve bu yüzden katılacağı bazı programların aksadığı belirtiliyor.

Robot Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amharca Etiyopya robot sophia

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