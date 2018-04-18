“Robotik Kodlama Atölyesi” eğitime başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sürdürülebilir projesi kapsamında Keşan Ahmet Yenice Ortaokulunda açılan “Robotik Kodlama Atölyesi” öğrenciler tarafından tasarlanan akıllı robotlarla eğitime başladı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geleceğe büyük bir yatırım olarak gördüğü proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda seçmeli dersler olarak okutulacağı düşüncesiyle sağlam bir alt yapı oluşturmak amacıyla uygulamaya konuldu. Atölye, geleceği teknoloji bağımlılığından kurtarmaya, teknolojiye bağımlı bireyler değil, teknolojiye hükmeden bireyler yetiştirmesine katkı sağlayacak. Atölye sayesinde öğrencilerin robotik ve kodlama dünyasına giriş yapmalarını sağlayacak, kodlamanın temel kurallarını öğretilecek.

Robotların birleştirilmesi ve robotlara program yüklenmesi için gerekli kurulumları yapabilecek öğrenciler, robotun parçalarının birleştirilmesi ve robotlara program yüklemeyi öğrenerek, gelişmiş yetenekleri uygulama olarak ekleyebilecek ve problem çözme becerilerini geliştirecek.

Öğrenciler, gelişmiş robot modellerini kolaylıkla üst düzey düşünme becerilerini kullanarak yeni ve özgün robot tasarımları geliştirebilecek.