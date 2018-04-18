HABER

“Robotik Kodlama Atölyesi” eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sürdürülebilir projesi kapsamında Keşan Ahmet Yenice Ortaokulunda açılan “Robotik Kodlama Atölyesi” öğrenciler tarafından tasarlanan akıllı robotlarla eğitime başladı.Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geleceğe büyük bir yatırım olarak gördüğü proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sürdürülebilir projesi kapsamında Keşan Ahmet Yenice Ortaokulunda açılan “Robotik Kodlama Atölyesi” öğrenciler tarafından tasarlanan akıllı robotlarla eğitime başladı.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geleceğe büyük bir yatırım olarak gördüğü proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda seçmeli dersler olarak okutulacağı düşüncesiyle sağlam bir alt yapı oluşturmak amacıyla uygulamaya konuldu. Atölye, geleceği teknoloji bağımlılığından kurtarmaya, teknolojiye bağımlı bireyler değil, teknolojiye hükmeden bireyler yetiştirmesine katkı sağlayacak. Atölye sayesinde öğrencilerin robotik ve kodlama dünyasına giriş yapmalarını sağlayacak, kodlamanın temel kurallarını öğretilecek.
Robotların birleştirilmesi ve robotlara program yüklenmesi için gerekli kurulumları yapabilecek öğrenciler, robotun parçalarının birleştirilmesi ve robotlara program yüklemeyi öğrenerek, gelişmiş yetenekleri uygulama olarak ekleyebilecek ve problem çözme becerilerini geliştirecek.
Öğrenciler, gelişmiş robot modellerini kolaylıkla üst düzey düşünme becerilerini kullanarak yeni ve özgün robot tasarımları geliştirebilecek.

Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?Amerikalılar bile anlamadı! Bu nasıl operasyon?
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Erken seçim kararı gündeme bomba gibi düştü! Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Erken seçim kararı gündeme bomba gibi düştü! Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.