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Robotik yarışmada madalya kazanan engelli öğrencinin azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde anne karnında oksijensiz kaldığı için gözlerinde yüzde 50 görme kaybı oluşan ve yüzde 70 zihinsel engelli raporu verilen epilepsi hastası Berat Mustafa İzgi, robotik yarışmaya katılıp madalya kazandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde anne karnında oksijensiz kaldığı için gözlerinde yüzde 50 görme kaybı oluşan ve yüzde 70 zihinsel engelli raporu verilen epilepsi hastası Berat Mustafa İzgi, robotik yarışmaya katılıp madalya kazandı. Berat, şimdi ‘şehitler olmasın’ diye zırhlı robot projesi üzerinde çalışıyor.
2 yıldır faaliyette olan Payas Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Merkezi’nde özel eğitim sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Berat Mustafa İzgi, Türkiye’de düzenlenen First Lego League (FLL) yarışmasına katılarak madalya kazandı. Özel eğitim öğretmeni Teslime Kağar, Payas STEM Merkezi’nde yetenekli, meraklı, yaptıkları çalışmalarla ödüller kazanan birçok öğrencileri olduğunu belirterek, “Biz burada çocuğun zekasıyla ilgilenmiyoruz. İlgi, yeteneği ve merakı doğrultusunda çocuklarımızı alıyoruz. Bizim burada özel eğitim öğrencimiz de var Berat Mustafa gibi. Biz Berat Mustafa’yla birçok çalışma yaptık burada. First Lego League yarışmasına katıldık onunla. İlk defa bir robotik yarışmasına katılan zihinsel engelli öğrenci olarak madalya aldı. Biz burada öğrencilere imkan verildiğinde neleri başarabileceğini gösterdik Berat Mustafa’yla beraber. Şuanda da arkadaşlarıyla ekip çalışmasına devam ediyor” dedi.
Berat’ın engeli olmasına rağmen arkadaşlarıyla ortak birçok proje yaptığını, yarışmalara katıldığını ve bireysel olarak planladığı projeler olduğunu kaydeden Kağar, “Berat Mustafa’nın bir hayali vardı. ‘Benim annem haberleri izlerken şehit haberleri çıktığında çok ağlıyor öğretmenim. Ben öyle bir robot yapmalıyım ki şehitlerimiz olmamalı’ dedi. ‘Asker robotun içine girmeli, robotu yönlendirmeli. Hiçbir şekilde asker zarar görmemeli ve böylece robotlar sayesinde askerler zarar görmemeli, şehit sayımız azalmalı’ diye anlattı projesini. Berat’a Payas STEM’de eğitim vermeye başlayınca kendine olan özgüveni fazlasıyla arttı” diye konuştu.
Berat Mustafa İzgi ise, Payas STEM Merkezi’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu, öğretmen ve arkadaşlarının desteğiyle çalışmalar yaptığını söyleyerek, “Robot yarışmasına gittik. Madalya aldım. Çok da keyifliydi, şimdi de bir sürü yeni projeler yapmayı planlıyorum. Bazen planladığım robotun resmini çiziyorum. Ben eve gidince arkadaşlarım parçalarını birleştiriyor. Sonra robotu ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.
Şehitler olmasın, saldırılarda askerler zarar görmesin diye proje hazırladığını kaydeden Berat Mustafa İzgi, projesinden şöyle bahsetti:
“İnsanların içine bindiğinde bilgisayar sistemleriyle çalıştırabileceği bir zırhlı robot yapmak istiyorum. Uzaktan kumandası olacak, insanlar düğmeye bastığında otomatik gidecek. Robotların sahibini koruma programı olacak. Askerler böylece kurtulacak ve şehit olmayacak”

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