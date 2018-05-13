Rockefeller koleksiyonu rekor bedelle satıldı

NEW YORK (AA) - Amerikalı milyarder iş adamı David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller'in resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonunun açık artırmayla satışından 832 milyon dolar gelir sağlandı.

New York'taki Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada, bin 500 parçadan fazla eser 832 milyon dolara satıldı. Koleksiyon, bugüne dek en yüksek bedelle satılan kişisel sanat koleksiyonu oldu.

Açık artırmanın ilk iki gününde 19. ve 20. yüzyıl resim sanatı başyapıtlarının yer aldığı resim koleksiyonunun mezatı yapıldı. Açık artırmada 115 milyon dolara alıcı bulan Pablo Picasso'nun 1905 tarihli "Çiçek Sepetli Genç Kız" tablosu koleksiyondaki en yüksek bedelle satılan eser oldu.

Fransız ressam Claude Monet'nin "Çiçek Açan Nilüferler" tablosu 84,6 milyon dolara alıcı oldu. Sanatçıya ait en yüksek fiyatlı tablo 81 milyon dolara satılmıştı.

Öte yandan müzayedede 80,7 milyon dolara satılan Henri Matisse'in "Manolyalarla Uzanmış Odalık" tablosu da Fransız ressamın bugüne dek en yüksek bedelle alıcı bulan eseri oldu. Mattisse'in bugüne dek en yüksek fiyat biçilen tablosu 48,8 milyon dolara ulaşmıştı.