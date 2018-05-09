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Rockefeller'in açık artırmaya çıkarılan sanat koleksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

Açık artırmanın ilk gününde 646 milyon dolarlık satış yapıldı

NEW YORK (AA) - Amerikalı milyarder iş adamı David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller'in açık artırmaya çıkarılan resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan sanat koleksiyonundan ilk günde 646 milyon dolarlık satış yapıldı.

New York'taki Christie's Müzayede Evi, açık artırmada Pablo Picasso'nun 1905 tarihli "Young Girl with a Flower Basket" tablosunun 115, Claude Monet'nin "Water Lilies in Bloom" eserinin 84,6 ve Henri Matisse'in "Odalisque reclining with magnolias" tablosunun 80,7 milyon dolara satıldığını açıkladı.

İlk akşam 19. ve 20. yüzyıl sanatına odaklanıldığı ve toplam 646 milyon dolarlık satış yapıldığı belirtildi.

Açık artırmanın bu akşamki bölümünde Willem de Kooning, Edward Hopper, John Singer Sargent ve Georgia O'Keeffe gibi modernist Amerikalı ressamların eserlerinin, perşembe günü de mobilya, seramik ve dekorasyon parçalarının açık arttırmaya çıkarılması planlanıyor. Açık artırmada Napolyon'un kullandığı seramik bir tatlı tabağının da yer aldığı kaydediliyor.

Satış gelirleri Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında paylaştırılacak.

Standard Oil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller, 2017'de 101 yaşında hayatını kaybetmişti.

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646 milyon dolar açık artırma David Rockefeller

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