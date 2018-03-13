HABER

RocKuba İzmir’i salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

AASSM, son projesi “RocKuba” ile adından sıkça söz ettiren Emir Ersoy ile Hande Subaşı ve Keremcem’i ağırladı.

RocKuba İzmir’i salladı

AASSM, son projesi “RocKuba” ile adından sıkça söz ettiren Emir Ersoy ile Hande Subaşı ve Keremcem’i ağırladı. Sahne performansları ve esprileriyle çok beğenilen üçlü, finali Emir Ersoy’un sanatçı babası Metin Ersoy’un “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” isimli parça ile yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), çok renkli bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Prodüktör, aranjör ve piyanist Emir Ersoy, sevilen sanatçılar Keremcem ve Hande Subaşı “RockKuba” albümüyle gönülleri fethetti. Sahne performansları ve esprileriyle çok beğenilen üçlü, İzmir’e de övgüler yağdırdı.
Rock hitlerini Latin elementlerine dönüştüren aranjör Emir Ersoy, “Sanatın merkezi, sanatın kalesi Ahmed Adnan Saygun’un 10. yılında Keremcem ve Hande ile birlikte sahne almaktan büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu. 13 yıllık arkadaşlıklarını sahneye taşıdıklarını söyleyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, İzmir için “benim kıymetlim” tanımlamasını yaptı. Gecede sesi ve güzelliğiyle beğeni toplayan Hande Subaşı ise en büyük alkışı Ediy Piaf’tan Je t’aime şarkısıyla aldı. Sanatçılar finali, Emir Ersoy’un kendisi gibi sanatçı babası Metin Ersoy’a ait “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” isimli parça ile yaptı.

RocKuba İzmir’i salladı

RocKuba İzmir’i salladı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma’nın 6 mahallesinde 31 kilometrelik altyapı yenilendi

Soma’nın 6 mahallesinde 31 kilometrelik altyapı yenilendi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan’ın kayınpederi vefat etti

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan’ın kayınpederi vefat etti

Topkapı'da aynı bölgede tramvay yine raydan çıktı(1)

Topkapı'da aynı bölgede tramvay yine raydan çıktı(1)

Yunusemre bir projesini daha hayata geçiriyor

Yunusemre bir projesini daha hayata geçiriyor

İnce’den Kahtalı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

İnce’den Kahtalı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

ESKKK ve TÜMSİAD’dan Afrin’deki Mehmetçik’e destek

ESKKK ve TÜMSİAD’dan Afrin’deki Mehmetçik’e destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.