RocKuba İzmir’i salladı

AASSM, son projesi “RocKuba” ile adından sıkça söz ettiren Emir Ersoy ile Hande Subaşı ve Keremcem’i ağırladı. Sahne performansları ve esprileriyle çok beğenilen üçlü, finali Emir Ersoy’un sanatçı babası Metin Ersoy’un “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” isimli parça ile yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), çok renkli bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Prodüktör, aranjör ve piyanist Emir Ersoy, sevilen sanatçılar Keremcem ve Hande Subaşı “RockKuba” albümüyle gönülleri fethetti. Sahne performansları ve esprileriyle çok beğenilen üçlü, İzmir’e de övgüler yağdırdı.

Rock hitlerini Latin elementlerine dönüştüren aranjör Emir Ersoy, “Sanatın merkezi, sanatın kalesi Ahmed Adnan Saygun’un 10. yılında Keremcem ve Hande ile birlikte sahne almaktan büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu. 13 yıllık arkadaşlıklarını sahneye taşıdıklarını söyleyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem, İzmir için “benim kıymetlim” tanımlamasını yaptı. Gecede sesi ve güzelliğiyle beğeni toplayan Hande Subaşı ise en büyük alkışı Ediy Piaf’tan Je t’aime şarkısıyla aldı. Sanatçılar finali, Emir Ersoy’un kendisi gibi sanatçı babası Metin Ersoy’a ait “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” isimli parça ile yaptı.