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“Roctobus 7134” takımı Vali Köşger’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:43 | Son Güncelleme

Ürettikleri robotla Çin’de düzenlenen yarışmada ‘Rookie All Star’ ödülünü alan 14 öğrenciden oluşan ‘rOctobus7134 Takımı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.Okul yönetimi ve öğretmenlerin de yer aldığı ziyarette Vali Köşger, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tek tek kutladı.

“Roctobus 7134” takımı Vali Köşger’i ziyaret etti

Ürettikleri robotla Çin’de düzenlenen yarışmada ‘Rookie All Star’ ödülünü alan 14 öğrenciden oluşan ‘rOctobus7134 Takımı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin de yer aldığı ziyarette Vali Köşger, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tek tek kutladı. Öğrencilerin hem Aydın’ın hem de ülkenin gururu olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Hayatımızda bundan sonra bilgisayar, dijital, robot çok daha önemli yerler kaplayacak. Birçok kişinin yaptığı işi bundan sonra robotlar yapmaya başlayacak. Bu anlamda ülkemizin bu uluslararası yarışta geri kalmaması için bizim en önemli zenginliğimiz olan, geleceğimiz olan, umudumuz olan gençlerimizi bu çağın gerekleriyle yeni bilgilerle kuşatmamız lazım. Gençlerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceğini de görmüş oluyoruz. Onlara gereken fırsatı sağladığımızda başarılarının devamı gelecektir. Hem Aydın hem de ülkemizde başarılı öğrencilerimizin sayıları da artacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Köşger, öğrencilere çeyrek altın, ajanda ve kalem hediye etti.
‘rOctopus 7134’ takımı geliştirdikleri robotla 15-18 Mart tarihlerinde Çin’in Şangay kentinde düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil edip, yarışmada ‘Rookie All Star’ ödülüne layık görülmüştü.

“Roctobus 7134” takımı Vali Köşger’i ziyaret etti

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