Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri adliyede

MERSİN (AA) - KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanarak Mersin'e getirilen FETÖ firarisi şüphelilerin de arasında bulunduğu 50 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i daha tutuklandı.

KKTC'den cumartesi günü Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmen ile kadın ve çocukların da bulunduğu şüphelilerden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıdan 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda dün tutuklananlarla birlikte cezaevine gönderilenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Yakalananlardan 13'ünün arandıkları illere gönderildiği, 7'sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 20'sinin ise çocuk olduğu öğrenildi.

