Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri Mersin'e getirildi

MERSİN (AA) - KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 şüpheli Mersin'e getirildi.
KKTC'den cumartesi günü Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişi dün Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.
Mersin'e getirilen zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Burada tutulan şüphelilerin gerekli işlemler için haklarındaki soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edileceği öğrenildi.
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