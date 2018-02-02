Roketli saldırıda şehit düşen Fatma'nın hayali yürekleri dağladı!

Reyhanlı'da Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde başarılı bir öğrenci olan Avlar üniversite hayalleri kuruyordu. Geçen yıl ağabeyi Abdullah Avlar'ı motosiklet kazasında kaybetti.

Sınıf arkadaşı Ensar Şanverdi "Bir gün öğretmenimiz 'Ne olmak istiyorsunuz?' diye sordu. Fatma 'Özel Harekat Polisi' olmak istediğini söyledi. Hayalleri vardı" diye konuştu. Fatma'nın sınıf öğretmenleri de "Dört dörtlük, örnek bir öğrenciydi. Okumak adına büyük hayalleri vardı ve çok sosyal bir çocuktu" dedi.

"TERÖR SINIRLARIMIZDAN TEMİZLENSİN"

Sabah'ta yer alan habere göre, saldırıya şehit kardeşiyle aynı odada yakalanan ve ayağı kırılan Bilgey Avlar "Kardeşim ve ben odada uyuyorduk. Ben korkunç bir sesle uyandım. Ortalık simsiyahtı. Göz gözü görmüyordu. 'Fatoş. Fatoş' diyerek kız kardeşime seslendim. Kardeşim hiç tepki vermedi. En son olarak gözlerini açık gördüm" dedi.

Baba Ahmet Avlar, saldırı anında evde olmadığını belirterek "Bir gün önce akşam kızımla evde oturuyorduk. Canı tatlı istemişti. Ben de gidip tatlı almıştım. Bir gün sonra şehit düştü. Cumhurbaşkanımız bizleri aradı ve taziye dileklerini iletti. Sağ olsun. Vatan sağ olsun. Terör sınırlarımızdan temizlensin. Allah razı olsun" diye konuştu.