ROKETSAN yerli ürünlerle büyüyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin roket ve füze üreticisi ROKETSAN, son dönemde geliştirdiği özgün ürünlerin katkısıyla cirosunu artırmayı sürdürüyor.

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla faaliyet gösteren ROKETSAN, ürünlerinin çeşitlenmesi ve seri üretim süreçlerinin başlamasıyla cirosunda önemli artışlar kaydetti.

Şirket, 2015'te 270 milyon dolar olan cirosunu 2016'da yüzde 35 artışla 364 milyon dolara çıkardı. ROKETSAN, 2016'da ulaştığı bu ciroyla her yıl dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketinin derlendiği Defense News Top 100 listesine ilk kez girmeyi başardı. Şirket, geçen yıl yayımlanan listede 98. sırada yer buldu.

ROKETSAN ciro artışını geçen yıl da sürdürdü. Cirosunu 2017'de yüzde 23,6 artıran şirket, 450 milyon dolarlık satış rakamına ulaştı. ROKETSAN, sürdürdüğü ciro artışıyla listedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Şirketin bu başarısının arkasında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. ROKETSAN, cirosunun önemli bir kısmını Ar-Ge'ye harcıyor ve 900 civarında Ar-Ge çalışanıyla ürünlerini geliştirmek, var olanlara yenilerini eklemek üzere çalışıyor.