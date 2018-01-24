Roketten yemek kurtardı

Tırıklı mahallesi Soğuk Çıkmazında bulunan Yahya Salih ait evin çatısına isabet eden roket çatıdan sonra duvarı delerek, yan taraftaki başka bir eve girdi. Roketin düştüğü odada oturan aile yemek için diğer odaya geçince roketin hedefi olmaktan kurtuldu. Roketin yıktığı duvarlardan çıkan tozdan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırıklı Mahallesi Muhtarı Halit Yannı, çatıdan giren roketin evin duvarını deldiğini ve evde büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Ev sahibi Yahya Salih ise, odada otururken yemek için diğer odaya geçtiklerini belirterek, yemek esnasında roketin düştüğünü kaydetti. Şiddetli bir gürültü ile korktuklarını aktaran Yahya Salih, roketin çatıdan sonra duvarı deldiğini söyledi.
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