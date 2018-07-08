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Roma dönemine ait taş sandık mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

Karabük'te yol çalışması sırasında bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin 800 yıllık taş sandık mezardan tarihi eserler çıktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması esnasında Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu.

Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibeşler Mahallesi'nde yol çalışması yaptığı sırada tarihi bir mezara rastladı. Olay yerine çağrılan polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri, kazı sırasında tahrip olan mezardan çıkan tarihi eserlere ise el koydu. Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezarın, yaklaşık bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihinin çok eski olduğunu, Cenevizlilerin bir dönem burada hüküm sürdüğünü söyledi.

Belediye ekiplerinin yol kazısı yaptığı esnada tarihi bir mezarın ortaya çıktığı ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini, yarın yetkili kişilerin gelerek alanda inceme yapacaklarını dile getiren Çaylı, doğasıyla tanınmış ilçenin bundan sonra tarihi eserleriyle de gündeme gelebileceğini aktardı.

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Karabük Roma dönemi taş sandık mezar Unguantarium Yenice

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