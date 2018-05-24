Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, çiftçi derneği Coldiretti ile Roma'nın banliyölerindeki parklarda çimlerin biçilmesinde koyunların kullanılmasına imkan tanıyan bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma Belediye Başkanı Raggi, Coldiretti ile şehrin banliyölerindeki parklarda çimlerin biçilmesinde koyunların kullanılması fikrini de içeren bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

"Bioçeşitliliği korumak" adına üzerinde anlaşmaya varılan protokolle, "koyunların banliyölerdeki bazı parklarda çim biçici olarak kullanılması" fikri de resmiyete dökülmüş oldu.

Başkent belediyesiyle Coldiretti arasında imzalanan anlaşmaya göre, çiftçiler şehir meclisinin çevre biriminin belirlediği 20 yeşil alanda, çimleri kendi imkanlarıyla biçerek elde ettiği otları hayvanlarını beslemek için kullanabilecek veya direk hayvanlarını bu bölgelerde otlatabilecek.

Belediye Başkanı Raggi, Roma şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pineto parkıyla, 9 kilometre uzaklıktaki Acquedotti parkını da kapsayan bu yeşil alanlarda, "hem mekanik hem de ekolojik" temizleme yapılacağını belirtti.