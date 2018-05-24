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Roma'da çimleri koyunlar "biçecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

Personel ve teçhizat yetersizliği sebebiyle ilgilenilemeyen 20 yeşil alanda çiftçiler, çimleri biçip ot olarak kullanacak ya da hayvanlarını bu bölgelerde otlatabilecek

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, çiftçi derneği Coldiretti ile Roma'nın banliyölerindeki parklarda çimlerin biçilmesinde koyunların kullanılmasına imkan tanıyan bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma Belediye Başkanı Raggi, Coldiretti ile şehrin banliyölerindeki parklarda çimlerin biçilmesinde koyunların kullanılması fikrini de içeren bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

"Bioçeşitliliği korumak" adına üzerinde anlaşmaya varılan protokolle, "koyunların banliyölerdeki bazı parklarda çim biçici olarak kullanılması" fikri de resmiyete dökülmüş oldu.

Başkent belediyesiyle Coldiretti arasında imzalanan anlaşmaya göre, çiftçiler şehir meclisinin çevre biriminin belirlediği 20 yeşil alanda, çimleri kendi imkanlarıyla biçerek elde ettiği otları hayvanlarını beslemek için kullanabilecek veya direk hayvanlarını bu bölgelerde otlatabilecek.

Belediye Başkanı Raggi, Roma şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pineto parkıyla, 9 kilometre uzaklıktaki Acquedotti parkını da kapsayan bu yeşil alanlarda, "hem mekanik hem de ekolojik" temizleme yapılacağını belirtti.

Raggi, "Bu anlaşma, 40 milyon metrekare yeşil alanı bulunan şehrimizin zirai rolünün artırılmasını amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Tarımsal yeşil alanlar ve banliyölerdeki kırsal kesimlerin çoğunlukla "kendi kaderine terk edildiğine" dikkati çeken Raggi, bu tür girişimlerle buralarla da "ilgilenilmiş" olacağını söyledi.

Koyunların şehir merkezinde değil, banliyölerde kullanılacağını vurgulayan Raggi, "Koyunları Roma'nın merkezine getirmeyeceğiz. Aslında onlardan alınmış olan kırsal alanları koyunlara geri vermiş olacağız." diye konuştu.

- "Sırada sivrisineklere kertenkele çözümü mü var?"

Personel ve teçhizat eksikliği nedeniyle çim biçmek için koyunların kullanılması fikri geçen hafta gündeme geldiğinde, Raggi'nin mensubu olduğu 5 Yıldız Hareketi (M5S), diğer partilerin yoğun eleştiri ve alay konusu olmuştu.

Şehrin yoğun çöp problemine ve bunun sebep olduğu martılara atıfta bulunan mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti (PD), durumu "Bu, Raggi'nin bitmek bilmeyen şakalarından biri. Çöpten kurtulmak için martıları kullanmasının ardından şimdi de bu. Sırada da sivrisineklerden kurtulmak için kertenkeleler olacak herhalde." ifadeleriyle eleştirmişti.

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