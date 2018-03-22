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Roma'da "Dünya Şiir Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 02:25 | Son Güncelleme

15 ülkeden şairlerin katıldığı etkinlikte Türkiye'yi Ömer Erdem temsil etti - Erdem, "İncelmeye Ne Yardım Eder?", "Kara Nilüfer", "Kırlangıç" ve "Her Şey" isimli şiirlerini Türkçe okudu

İtalya'nın başkenti Roma'da, 21 Mart UNESCO Dünya Şiir Günü, Türkiye'den Ömer Erdem'in yanı sıra diğer 14 ülkeden şairlerin katıldığı şiir gecesi etkinliğiyle kutlandı.

Santa Cecilia Devlet Konservatuarı'nda Dünya Şiir Günü dolayısıyla 15 ülkeden şairler ile çok sayıda şiir ve edebiyatseverin yer aldığı şiir gecesi etkinliği yapıldı.

Roma Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliği (EUNIC) iş birliğiyle düzenlenen programa YEE'nin davetlisi olarak Türkiye'yi temsilen şair Ömer Erdem katıldı.

Erdem, "İncelmeye Ne Yardım Eder?", "Kara Nilüfer", "Kırlangıç" ve "Her Şey" isimli şiirlerini Türkçe okudu.

Eş zamanlı olarak İtalyanca alt yazısı geçilen şiirler katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Etkinlikte diğer şairler Avusturya'dan Elke Laznia, Bulgaristan'dan Ivaylo Dimanov, Hırvatistan'dan Luko Paljetak, Almanya'dan Jan Wagner, İtalya'dan Davide Rondoni, Polonya'dan Krzysztof Koehler, Portekiz'den Nuno Judice, Romanya'dan Ana Blandiana, Slovakya'dan Mila Haugova, Slovenya'dan Miljana Cunta, İspanya'dan Jose Luis Piquero, İsveç'ten Jesper Svenbro, İsviçre'den Michael Stauffer ve Macaristan'dan Adam Nadasdy de yer aldı. Her şair seçtiği şiirlerini ana dillerinde seslendirdi.

Roma'da faaliyet gösteren Edebiyat Evi'nin direktörü Maria Ida Gaeta tarafından sunulan programa, konservatuvar öğrencileri müzik performanslarıyla eşlik etti.

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