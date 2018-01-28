Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila, Fetih Hareketi'nin 53. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "O zamandan şu ana kadar, Filistin halkı kendi hakları için mücadele ediyor ve bunu şiddete başvurmadan, barışçıl şekilde, müzakereler yoluyla yapıyor. Bunun sonucunda da artık 1967 sınırları çerçevesinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurularak iki devletli çözüme ulaşılması gerekiyor." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Fetih Hareketi'nin 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Roma'da yaşayan çok sayıda Filistinli ve İtalyanın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila ve El Fetih'in İtalya Genel Sekreteri Bassam Saleh birer konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Filistinli çocuklar ise ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş'in şiirlerini okudu.

Etkinlikte AA muhabirine değerlendirmede bulunan Alkaila, bugünün "Filistin direnişinin doğuşunu" temsil etmesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi.