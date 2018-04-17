İsrail'in 1967'de Filistin topraklarını işgal etmeye başladığından beri 800 binden fazla Filistinlinin İsrail güçlerince tutuklandığı belirtilen bildiride, "Sevdiklerinin yokluğuyla mağdur olmayan Filistinli tek bir aile bile yok. Vahşi askeri işgale ve topraklarının sömürgeleştirilmesine karşı geldikleri için binlerce insanın çocukluğu çalındı." ifadeleri yer aldı.

Katılımcılar ellerinde, "Tüm Filistinli tutuklulara özgürlük", "Ahed Tamimi ve İsrail hapishanelerindeki çocuk tutuklulara özgürlük" pankartları ile Filistin bayrakları taşıdı. Eylemde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli siyasi tutukluların durumu ve gördükleri muameleyi anlatan bildiriler dağıtıldı.

"İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerden 251 tanesi şehit oldu çünkü ilaç ve tedaviden yoksun bırakıldılar. 1948'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli İsrail hapishanelerine atıldı. Bu da Filistin nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor. Ayrıca tutuklular çok kötü muamelelere maruz kalıyorlar."

Ayrıca Addameer’in (Mahkum Desteği ve İnsan Hakları Derneği) verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla 6 bin 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde siyasi olarak tutuklu bulunduğu, bunların 427’sinin suçlama veya yargılama olmaksızın idari gözetim altında tutulduğu, tutukluların 356’sının ise çocuk olduğu vurgulandı.

Kendisinin de 1986 yılında yaklaşık 1 sene boyunca siyasi tutuklu olarak İsrail tarafından hapsedildiğini anlatan Alkaila, "Bu yüzden de yapılan muameleyi çok iyi biliyorum. Sorgu sürecini, fiziksel ve psikolojik kötü muameleyi, aşağılamaları, fiziksel ve psikolojik işkenceyi çok yakından biliyorum. Sorgu süreci en zoru çünkü yaptığın şeyi değil onların söylemeni istediği şeyi söylemen için her türlü yöntemi kullanıyorlar. Bu süreç, özellikle çocuklar için çok korkunç." ifadelerini kullandı.

Özellikle İsrail hapishanelerindeki çocukların durumuna işaret eden Alkaila, İsrail'in, Ahed Tamimi ve diğer çocukları tutuklayarak Filistinli çocukların içlerindeki direniş bilincini yok etmeyi amaçladığını söyledi.

Alkaila, "Uluslararası topluma, Filistinlileri savunmaları ve hapisteki Filistinlilere uluslararası hukuk ve 4. Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde davranılmasını istemeleri çağrısında bulunuyoruz. Çünkü İsrail, bunları ihlal ediyor." diye konuştu.

- "İsrail'in çocukları hapse atması insani hukuk ve insanlığa aykırı"