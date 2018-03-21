Şair Ömer Erdem, şair ve şiir aradan çekildikçe toplumların ve milletlerin özgünlükleri ile kimliklerinin tehlikeye gireceğini belirterek, "Bu anlamda Türkiye'de modern şair, aynı zamanda dilinin ve kimliğinin de bir tür 'koruyucusu' olmak durumundadır." dedi. Roma Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 21 Mart UNESCO Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen "Modern Türk Şiirini Aramak" konulu söyleşide konuşan Erdem, modern Türk şiirinden bahsetmenin bir "mucizenin tarihinden" bahsetmek anlamına geldiğini söyledi. "İki büyük şair" Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim'in 1920'li, 1930'lu yıllarda modern Türk şiirini kurduğunu anlatan Erdem, bugün de modern Türk şairi olarak kendisinin yaklaşık 100 yıl önce kurulmuş bir "modernliğin gücünden hareketle" konuştuğunu dile getirdi. Bu denli "evrensel ölçekte modern bir edebiyat ve şiire sahip Türk şiirinin bu mucizevi özelliğinin bilinmediğini" vurgulayan Erdem, "Aslında Türkler ve Türk edebiyatı her zaman Batının bir parçası değil, bir kolu oldular." değerlendirmesini yaptı.

Türkçenin yapısı itibarıyla oldukça zor bir dil olduğuna değinen Erdem, bunun da yalnızlığa neden olabildiğine işaret etti. Avrupalı entelektüellerin az nüfuslu Portekiz'in modern şairlerini bilirken, örneğin Yahya Kemal'den bihaber olduklarını kaydeden Erdem, bunun hem Türklerin hem de Avrupalı entelektüellerin ilgisizliğinden kaynaklandığına dikkati çekti. 21. yüzyılın artık "şiirin değil romanın çağı" olduğunu ifade eden Erdem, şiirin toplumun dili ile kimliğine daha çok sahip bir sanat türü olduğunu belirtti. Erdem, "Şiir ve şair aradan çekildikçe toplumların, milletlerin özgünlükleri de kimlikleri de tehlikeye girecektir. Bu anlamda Türkiye'de modern şair, aynı zamanda dilinin ve kimliğinin de bir tür 'koruyucusu' olmak durumundadır. Şiirde bunun için ısrar ediyoruz." diye konuştu. Ömer Erdem, söyleşiyi "İncelmeye Ne Yardım Eder?" ve "Nar Bülbülü-Ateş Kovası" şiirlerini okuyarak sonlandırdı. İtalyanca çevirisi de okunan şiirler, katılımcıların büyük beğenisini topladı. - "Şiirin ve edebiyatın gücü birçok şeyin üzerinde"