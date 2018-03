Bu denli "evrensel ölçekte modern bir edebiyat ve şiire sahip Türk şiirinin bu mucizevi özelliğinin bilinmediğini" vurgulayan Erdem, "Aslında Türkler ve Türk edebiyatı her zaman Batının bir parçası değil, bir kolu oldular." değerlendirmesini yaptı.

Söyleşinin ardından AA muhabirine konuşan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, Ömer Erdem'in bugün Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliği (EUNIC) iş birliğiyle 21 Mart UNESCO Dünya Şiir Günü kapsamında düzenlenecek şiir günü etkinliğinde Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

Etkinliğe 15 ülkeden katılacak şairlerin kendi şiirlerini ana dillerinde okuyacağını söyleyen Aktaş, "Bu bütün ülkeler için ortak, birleştirici ve güzel bir program çünkü şiirin gücü, edebiyatın gücü birçok şeyin üzerinde. Hem şairler buluşması olacak hem de İtalyan ve yabancı halk kitlesinin bütün dünyadan şairlerin bir araya geldiği bir ortamda farklı kültürlerden, farklı seslerden, farklı kelimeler duyacak olmaları çok etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Şair Ömer Erdem de söz konusu etkinlikte hem kendi şiirlerini temsil eden hem de Türk şiirinin geleneksel ve modern anlamda özelliklerini yansıtan eserler okuyacağı bilgisini verdi.

Türkiye'de kültür aktörlerinin tıpkı Türk sineması gibi, Türk şiiri ve Türk edebiyatının da dünyanın her yerinde tanınması için çabalaması gerektiğine işaret eden Erdem, "Çünkü sanat dünyanın her yerinde her insana ulaşabilecek en etkin dil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, Roma YEE'nin konuğu olarak Türkiye'yi temsilen katılacağı şiir günü etkinliğinde "İncelmeye Ne Yardım Eder?", "Kara Nilüfer", "Kırlangıç" ve "Her Şey" isimli şiirlerini okuyacak. Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Macaristan'dan şairler katılacak.