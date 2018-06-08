Roma'da Zümrüd-ü Anka kuşu gravür sergisi

Kalaycıoğlu, mitolojik hikayelerin insana ve var oluşa dair mesaj içerikli anlatımlar olduğunu belirterek, bu sebeple de sergisinde Anka kuşunu çalışmaya karar verdiğini aktardı.

Bir ay boyunca Roma YEE’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak serginin açılışına, İtalya'nın emekli San Marino Büyükelçisi Giorgio Girelli ve La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Profesörü ve Restorasyon Uzmanı Giuseppe Fanfoni'nin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Özellikle yıllardır biriktirdiği kuru ağaç kabuklarından yaptığı Anka kuşu heykelinin "yeniden doğuş ve dirilişi" temsil ettiğini bildiren Kalaycıoğlu, ölü ağaç kabuklarının insan eliyle tekrar doğarak bir heykele dönüştüğünü söyledi.

Sanatın farklı halk ve kültürleri birleştirici ve evrensel bir unsur olduğunun altını çizen Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

"Zümrüd-ü Anka mitinde her kuş hakikat yolunun bir yolcusu ve Zümrüd-ü Anka kuşu da bu tekamül yolculuğunun nihai hedefidir. Bu içsel yolculukta, kabım elverdiğince, insanın ilahi özüyle yeniden doğuşunun büyülü güzelliğini, cazibesini, şatafatını, gravür sanatının sonsuz bir sabır gerektiren, çok aşamalı, sınırları zorlayan sınırsız teknikleriyle sanatıma yansıtmaya çalıştım. Dilerim ki bu eserler, izleyende Zümrüd-ü Anka kuşunun yolcuğunun gizemlerine cezbeden bir efsun bırakır."

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- "Anka kuşu, umut ve azmin sembolü"

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş da ilk defa bir Türk gravür sanatçısını ağırlamaktan ve bunun böylesine güzel bir tema ile gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.