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Roma'da Zümrüd-ü Anka kuşu gravür sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

Gravür ve resim sanatçısı Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu: - "Zümrüd-ü Anka mitinde her kuş hakikat yolunun bir yolcusu ve Zümrüd-Anka kuşu da bu tekamül yolculuğunun nihai hedefidir. Bu içsel yolculukta, kabım elverdiğince, insanın ilahi özüyle yeniden doğuşunun büyülü güzelliğini, cazibesini, şatafatını, gravür sanatının sonsuz bir sabır gerektiren, çok aşamalı, sınırları zorlayan sınırsız teknikleriyle sanatıma yansıtmaya çalıştım. Dilerim ki bu eserler, izleyende Zümrüd-ü Anka kuşunun yolcuğunun gizemlerine cezbeden bir efsun bırakır"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), gravür ve resim sanatçısı Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu'nun Zümrüd-ü Anka kuşu temalı gravür sergisi açıldı.

Bir ay boyunca Roma YEE’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak serginin açılışına, İtalya'nın emekli San Marino Büyükelçisi Giorgio Girelli ve La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Profesörü ve Restorasyon Uzmanı Giuseppe Fanfoni'nin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Kalaycıoğlu, Zümrüd-ü Anka kuşu efsanesini ve eserlerindeki simgeleri anlattı.

Kalaycıoğlu'nun konuşmasının ardından, konuklara Tevhid isimli müzik grubu ile deyişlerden oluşan bir halk müziği dinletisi sunuldu.

- "Sergi, bütünün, var oluşun, insanı kamil olma sürecinin hikayesini anlatıyor"

Açılışın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kalaycıoğlu, sergide bütünün, var oluşun, insanı kamil olma sürecini anlattığını belirtti.

Kalaycıoğlu, mitolojik hikayelerin insana ve var oluşa dair mesaj içerikli anlatımlar olduğunu belirterek, bu sebeple de sergisinde Anka kuşunu çalışmaya karar verdiğini aktardı.

Özellikle yıllardır biriktirdiği kuru ağaç kabuklarından yaptığı Anka kuşu heykelinin "yeniden doğuş ve dirilişi" temsil ettiğini bildiren Kalaycıoğlu, ölü ağaç kabuklarının insan eliyle tekrar doğarak bir heykele dönüştüğünü söyledi.

Sanatın farklı halk ve kültürleri birleştirici ve evrensel bir unsur olduğunun altını çizen Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

"Zümrüd-ü Anka mitinde her kuş hakikat yolunun bir yolcusu ve Zümrüd-ü Anka kuşu da bu tekamül yolculuğunun nihai hedefidir. Bu içsel yolculukta, kabım elverdiğince, insanın ilahi özüyle yeniden doğuşunun büyülü güzelliğini, cazibesini, şatafatını, gravür sanatının sonsuz bir sabır gerektiren, çok aşamalı, sınırları zorlayan sınırsız teknikleriyle sanatıma yansıtmaya çalıştım. Dilerim ki bu eserler, izleyende Zümrüd-ü Anka kuşunun yolcuğunun gizemlerine cezbeden bir efsun bırakır."
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- "Anka kuşu, umut ve azmin sembolü"

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş da ilk defa bir Türk gravür sanatçısını ağırlamaktan ve bunun böylesine güzel bir tema ile gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Serginin teması Anka kuşunun evrensel bir boyutu olmasının ortak insani değerler açısından çok önemli olduğunun altını çizen Aktaş, Anka kuşunun sembolize ettiği umut ve azmin insanlık için yaşamı anlamlı kılan en önemli iki duygu olduğunu dile getirdi.

Roma YEE tarafından organize edilen sergide, birçok kültürde yer alan efsanevi Anka kuşu, sanatçı Kalaycıoğlu'nun yorumladığı eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl İstanbul Yeditepe Bienali çerçevesinde, Arkeoloji Müzesi'nde sergilediği eserlerindeki Zümrüd-ü Anka kuşu ile insanın manevi yolculuğunu anlatan sanatçı Kalaycıoğlu, daha önce de İstanbul'daki kişisel ve karma sergilerinin yanı sıra Litvanya, Mısır, Fransa ve İtalya’da çeşitli karma sergilere katılmıştı.

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