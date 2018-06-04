"İsrail'in Filistin topraklarında kuruluşunun 70. yılını kutlamak için 9 Haziran'da Doğu Kudüs’te düzenlenecek Arjantin-İsrail futbol maçı kararını kınadığımızı belirterek maçın iptal edilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu maç, Filistinlilere karşı haksız bir eylem olacak. Bu maç, İsrail’in sporu siyasileştirerek 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti' olarak kabul ettirmeye, durumu normalleştirmeye çalıştığı aldatmacalarından biri ki bu da bütün Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, uluslararası hukuka ve Filistin halkının yasal haklarına aykırı."

Arjantin'e Filistin davasına ve iki devletli çözüm sürecine verdiği destek için teşekkür edilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

Eylemin ardından Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yusuf Selman ve Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği İtalya Başkanı Bassam Salih, Arjantin'in Roma Büyükelçiliğine, "İsrail'le işgal altındaki Filistin topraklarında yapılacak maçın iptali" talebiyle bir mektup iletti.

Protestocular elçilik binası önünde "İşgale ve insan haklarını ihlal eden spora hayır" yazılı bir pankart açtı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Filistinliler ve Filistin destekçisi İtalyanlar, İsrail ile Kudüs'te dostluk maçı oynamaya hazırlanan Arjantin'in Roma Büyükelçiliği önünde maçın iptali talebiyle eylem yaptı.

Sporun siyasetten ayrı tutulması ve dostluk ile dayanışma aracı olması gerektiğinin altının çizildiği mektupta, "Spor saldırı, işgal ve sömürgeleştirmeyi meşrulaştırmamalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında 6 İsrailli futbol kulübü bulunduğu ve bunların uluslararası kanun ve FIFA kurallarını ihlal ettiği de vurgulandı.

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- "Maçın yapılmaması gerektiğini söylüyoruz"

Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altında olduğunu söyledi. Selman, tüm dünyanın bu işgalin farkında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arjantin'in Roma Büyükelçiliğine İsrail'le oynanacak maçın iptali talebimizi içeren mektubu verdik. Biz Arjantin hükümeti veya halkına kesinlikle karşı değiliz. Sadece bu maçın yapılmaması gerektiğini söylüyoruz, ne Kudüs'te ne de İsrail'le. Çünkü İsrail, hali hazırda bizim ülkemizi işgal altında tutuyor ve işgal etmeye de devam ediyor. Bize ırk ayrımcılığı uyguluyor. Biz de bütün demokratik dünyaya onlarla iş birliği yapmamaları çağrısında bulunuyoruz."