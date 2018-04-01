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Roman ailelerden turizme sepetli katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesindeki, Roman ailelerin yaşadığı 2 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nin neredeyse her evinde sepetçilik yapılıyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki, Roman ailelerin yaşadığı 2 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nin neredeyse her evinde sepetçilik yapılıyor. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, yapılan el emeği ürünlerin Türkiye'nin turistlik il ve ilçelerinde satıldığını söyledi.

Ilıcabaşılı Romanlar, sokaklarda ve kaldırımlarda kargı ve söğüt dallarını işleyerek sepet yapıyor. Sokak ve caddeleri adeta bacasız birer fabrika gibi kullanan Roman vatandaşlar, üretime 7'de 70'e katkı sağlıyor. Kışın hiç durmadan turizm sezonuna hazırlanan Romanlar, yeni sezon için hazır olduklarını söyledi.

Her alanda aralıksız çalıştıklarına değinen Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 500 Roman vatandaşın yaşadığını, yüzde 80'inin sepetçilikle geçindiğini, bir kısmının çiçekçilik, bir kısmının müzisyenlik ve hurdacılıkla uğraştığını belirterek, "Burada üretilenler tüm ürünler, Türkiye'deki sahil bölgelerine gidiyor. Sepetçilikle ilgili bu sezon çalışmalarına başladık. Sezon için de her türlü hazırlığımızı yaptık. İl ve ilçelerdeki otellerden talep bekliyoruz" dedi.

607 HANEDEN 500'Ü SEPETÇİLİK YAPIYOR

Her evde mutlaka sepetçilik işini yapan birinin olduğuna vurgu yapan Aydeniz, "Mahallemizde 607 hane var. Bunlardan 500'ünde bu sepetçilik yapılıyor. Yaptığımız ürünlerden en çok market sepetleri, plaj şemsiyeleri, koltuklar, masalar, piknik sepetleri, ekmek sepetleri ve nişan sepetleri gibi müşterinin isteği doğrultusunda talebi karşılıyoruz. Her evde bu işi sürdürüyoruz ve yapıyoruz. Sepetçiliğimizin yanı sıra aynı zamanda çok çeşitli şekilde heykeller bulunmakta. Bunları da tamamen kendimiz yapıyoruz. Ateşle camı birleştirerek cam boncuk yapıyoruz. Buradaki insanların geçim kaynağı bunlar" dedi.

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