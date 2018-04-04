Roman Kahramanları Homeros’un izinde

Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin sayılı edebiyat organizasyonlarından Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 11 Nisan’da başlayacak. Türkiye’nin sayılı edebiyat organizasyonlarından biri olan Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 11, 12, 13 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenecek. Festival, Roman Kahramanları Dergisi ve Maltepe Üniversitesi öncülüğünde üçüncü kez gerçekleşecek. 2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’Troia Yılı’ ilan edilmesi üzerine festival teması: ’Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları’ olarak belirlendi. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali; Balkan Savaşı’nın yüzüncü yılı olan 2012 yılında ’Balkan Barışı’ temasıyla ilk kez yapılmış, 2017 yılında ise ’Kafka’ teması ile ikincisi gerçekleşmişti.

Yapılan açıklamada; Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı bu yıl festivalin düzenleyicileri arasında yer alıyor. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında 11 ve 12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek etkinliklere Maltepe Üniversitesi (Marma Otel), 13 Nisan Çanakkale programına ise Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı ev sahipliği yapacaklar.

Festival programı

Festival programı; yazar, şair, çevirmen ve 2018 yılı festival başkanı Prof. Dr. Cevat Çapan ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Etkinliğin ilk oturumu: ’Homeros ve Troia’ oturumda Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in başkanlığında Cevat Çapan, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin konuşmalarını gerçekleştirecekler.

İkinci oturum yazar, şair Ercan Yılmaz’ın başkanlığında ’Homeros ve Destanlar’ başlıklı konuşmalar ile devam edecek. Oturumda yazar, şair Dr. Aydın Afacan; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sarı; Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Utku ve edebiyat eleştirmeni, yazar Erika Athanasiadou konuşmacı olarak yer alacaklar.

Oturumun ardından Roman Kahramanları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan’ın yapımcılığını üstlendiği, Maltepe Üniversitesi ve Heyamola Yayınları ortak yapımı belgesel ’Polyksena’ ilk kez gösterilecek.

Festivalin ilk günü konuk ve davetlilerle birlikte yenecek akşam yemeği ve Cafe Aman / Stelyo ve Pelin Berber müzik dinletisinin ardından sona erecek.

Festivalin onur konukları: Kazancakis’in kahramanları

İkinci gün Ömer Asan’ın başkanlığında ’Polyksena ve Destanlar’ konulu oturumla başlayacak. Oturumda yazar İbrahim Dizman; yazar, çevirmen, arkeolog Fecri Polat ile yazar, yayıncı İsmail Şen söz alacaklar.

Kazancakis ve romanlarının tartışılacağı sonraki oturumda ise Roman Kahramanları Dergisi editörü Olga Okay’ın başkanlığında İstanbul Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Damla Demirözü, Yunan Edebiyatı Öğretmeni Yannis Gigourtsis ve yazar Hülya Soyşekerci konuşmalarını gerçekleştirecekler.

Festivalin İstanbul ayağı, yayıncı Şebnem Arslan; şair, yazar, çevirmen Eli Kovi ve Çocuk Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı, İ.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Neydim’in ’Mitoloji, Masallar, Destanlar’ konulu sunumlarıyla sona erecek. Bu oturuma İbrahim Dizman başkanlık edecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü lisansüstü öğrencilerinin ve akademisyenlerin hazırladığı ’Homeros, Troia ve Destanları’ konulu tablolardan oluşan Troia Resim Sergisi de Marma Otel’de ziyaret edilebilecek.