Roman karakterleri ‘moda sergisi’ne dönüştü

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin okudukları romanlarda tarif edilen karakterleri çizerek hazırladıkları moda resim sergisi yoğun ilgi gördü.
Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından “Sözcükten Çizgiye Moda Resim Sergisi” gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü fuaye alanında gerçekleştirilen sergide, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 47 moda resmi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Öğrencilerin okudukları 40 farklı romanda yer alan karakterlerden ilham alarak çizdikleri tasarımlar, katılımcılardan tam not aldı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun gerçekleştirilen serginin verdiği mesajlar açısından önemli olduğuna değinerek, kitap okumanın insanın zihnini geliştirdiğini ve ruhunu beslediğini söyledi.
Ulus MYO öğrencilerini çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Uzun, “40 kitap okuyarak, anlatılan karakterlerden 47 tekstil tasarımı çıkarmak uzun süren bir emek ve hayal gücü ister. Bunu başaran ve farklı bir serginin açılmasına katkı sağlayan öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.
Sergiyi “54. Kütüphane Haftası” dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ulus MYO Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Kadri Akçalı, “Bugünkü sergimizde, sadece mesleki teknik bilginin değil aynı zamanda öğrenci yetkinliklerinin de geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimiz romanlar üzerinde gerçekleştirdikleri moda resmi çalışmaları ile okudukları eserlerde duygu ve tasvirlerini giysi tasarımı olarak başarılı şekilde yansıttılar. Ülkemizde üniversite seviyesinde bir ilk niteliği taşıyan sergimizin de kütüphane haftasına denk gelmesinin gençlerin okuma alışkanlıklarına dikkat çekme noktasında sevindiricidir” dedi.
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