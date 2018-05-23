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Roman kız çocukları, Hint dansı öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

SAMSUN’da yaşayan 7 ile 12 yaş arası Roman kız çocukları, 4 aydır Hint dansı öğreniyor.

Roman kız çocukları, Hint dansı öğreniyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da yaşayan 7 ile 12 yaş arası Roman kız çocukları, 4 aydır Hint dansı öğreniyor. Birbirinden ilginç Hint danslarıyla dikkat çeken Roman çocukların hedefi, öğrendikleri dansları Samsunlulara sergilemek.
Eğitimlerini hafta sonları Canik ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde, Canik Yavuz Selim Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Dernek Başkanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Koordinatörü Kemal Şutşur ile kızı Ayşe Nur Şutşur’dan (18) alan Roman kız çocukları Hint dansını öğrenmek için 4 aydır çalışıyor. 40 Roman kız çocuğuna Hint dansını öğretmeye çalıştığını belirten Ayşe Nur Şutşur, Samsun’un Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser vermeyi çok istediklerini söyledi.
Roman çocuklarına gönüllü olarak Hint dansı öğrettiğini ifade eden Ayşenur Şutşur, “Burada gönüllü olarak çalışıyorum. Hint dansını kendim öğrendim. Burada da çocukları çalıştırıyorum ve severek yapıyorum. Burada şu anda 40 öğrencim var. 4 aydır çalışıyoruz. Yaşları ise 7 ile 12 arasında. Çocuklara Roman, Hint ve rap dansı gösteriyoruz. Hedefimiz çocukların bir şeyleri öğrenmelerini istiyorum. Dışarıda boş vakit geçirecekleri yerde burada bir şeyler öğrensinler" dedi.
Canik Yavuz Selim Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneği Başkanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Koordinatörü Kemal Şutşur, "Kızım Ayşenur Şutşur, çocuklara gönüllü olarak Hint dansları, Latin dansları ve Roman dansları eğitimi veriyor. Bu eğitimleri sadece dans olarak değil, çocukların kültürel, sanatlar ve spor faaliyetlerini yapabilecekleri bu eğitim merkezinde gösteriyoruz. Bu merkezimizin içerisinde sübyan okulumuz, kreşimiz, düğün salonumuz, gençlik merkezimiz ve müzik okulumuz bulunmaktadır. Bu eğitim merkezlerimiz ile beraber bu çocuklarımızı ülkemize ve milletimize daha hayırlı, daha bilinçli bir gençlik yetiştirmek için elimizden gelen gayreti veriyoruz. Bu merkezi bizim bölgemize kazandıran Canik Belediye Başkanı Osman Genç başta olmak üzere ve Sosyal İşler Kültür Müdürümüz Hamza Aygün’e sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

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Roman kız çocukları, Hint dansı öğreniyorRoman kız çocukları, Hint dansı öğreniyorRoman kız çocukları, Hint dansı öğreniyorRoman kız çocukları, Hint dansı öğreniyor

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