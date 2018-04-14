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Roman vatandaşlar Bayrampaşa’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ve İstanbul’un birçok noktasından gelen Roman vatandaşlar Bayrampaşa’da buluştu.

Türkiye’nin ve İstanbul’un birçok noktasından gelen Roman vatandaşlar Bayrampaşa’da buluştu. Etkinlikte vatandaşlar çalan şarkılar eşliğinde dans ederken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de vatandaşlara eşlik etti.
Çanakkale, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Kasımpaşa, Esenyurt, Çatalca, Silivri gibi ilçelerinde yaşayan çok sayıda Roman, Bayrampaşa’da buluştu. 8 Nisan Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında Cevatpaşa Mahallesi Millet Caddesi’nde gerçekleştirilen 1’inci Romanlar Buluşması’nda bir araya gelen çok sayıda vatandaşa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti. Etkinlikte Roman şarkıcı Kobra Murat, sevilen şarkıları vatandaşlar için söyledi. Çok sayıda vatandaşın şarkılar eşliğinde dans etmesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Aydıner de dans edenlere katılırken, birçok vatandaş o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Etkinliğe katılan Roman vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

“Romanlar bizim canımız”
Roman vatandaşların bir araya geldiği etkinliklerin çoğalması gerektiğini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Dünya Roman Günü münasebetiyle dünya lideri Cumhurbaşkanımız ile beraber başlattığımız Roman programlarımızla Bayrampaşa’mızda Romanlarla beraber eğleneceğiz inşallah. Romanlar bizim canımız. İstanbul’umuzda, Türkiye’mizde, Balkan coğrafyasında Romanlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel eğleniyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başkan Aydıner’e teşekkür ettiğini belirten Perihan Demirkol, “Çok güzel eğleniyoruz. En azından Romanlarımız da insan içine katılıyorlar. Böyle çok güzel oluyor” dedi.
Roman vatandaşların bir arada çok eğlendiğini dile getiren Kezban Üstünkaya ise, “65 yaşındayım, çok güzel eğleniyorum. Herkes sağ olsun” diye konuştu.

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