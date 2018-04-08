Romanlar 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde doyasıya eğlendi

İSTANBUL, (DHA)- 8 NİSAN Dünya Romanlar Günü Şişli’de düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı programda Roman vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il ve ilçe protokolü ile birlikte binlerce Roman vatandaş katıldı. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında başlayan programda Romanların günü kutlandı. Orkestranın çaldığı müzikle kurtlarını döken vatandaşlar unutamayacakları bir gün yaşadı.
“Teyibimizi açıyoruz, balkona çıkıyoruz, göbeğimizi atıyoruz”
Roman olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Athem Yabaş, “Roman olduğum için gurur duyuyorum. Utanmıyorum. Kapı gıcırtısında oynamıyoruz biz, teyibimizi açıyoruz, balkona çıkıyoruz, göbeğimizi atıyoruz. Siz de gelin katılın bize yaşlanmayın. Bunca Roman vatandaşımızı görünce çok mutlu oluyorum” diye konuştu.
Ayşe Baykuş etkinlikte bol bol oynadığını belirtirken, Emrah Karateke, yemek yiyip eğlencenin tadını çıkardığını söyledi. 10 yaşındaki Samet Tosun ise “Bugün benim günüm, eğleniyorum” ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Romanların oynaması detay
Romanlar röportaj
Kılıcdaroglu görüntü
İstiklal marşı ve saygı duruşu detay
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