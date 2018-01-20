Romanlar mesleki eğitim istedi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- ROMAN Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacı Ramazan Işıldak, Romanların uğraştığı kalaycılık, çiçekçilik gibi işlerin gelir getirmediğini söyleyerek, istihdam için mesleki eğitim programlarının arttırılabileceğini belirtti.

Merkezi Çanakkale'de bulunan Roman Dernekleri Konfederasyonu ve Ege Roman Dernekleri Federasyonu 'Roman Buluşması İzmir' adıyla düzenlenen toplantıda Romanların yaşadıkları sorunlar ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundu. İzmir'deki bir otelin toplantı salonundaki buluşmada konuşan Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacı Ramazan Işıldak, Romanlar'ın yüzyıllardan bu yana Anadolu ve Trakya'da Türkiye'nin kültürel yapısını meydana getiren gelenekleri ve değerleri benimsediğini söyledi. Türkiye ve Avrupa'nın farklı yerlerinde yaşayan Romanların farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip olsalar da genelde en dezavantajlı bölgelerde ve kentlerin en yoksul semtlerinde yaşadığını dile getiren Işıldak, şöyle dedi:

"Roman vatandaşların durumlarını iyileştirmeye yönelik olarak Avrupa'da Roman sivil toplumu örgütlenmeye başlamış, Avrupa Roman Hakları Merkezi kurulmuş ve 2005- 2015 yıllarını kapsayan Roman 10 Yılı İnisiyatifi başlatılmıştır. Türkiye'de de 2000'li yıllarda Roman vatandaşlar insan hakları konusunda artan bilinç ve git gide gelişen toplumsal diyaloğun olumlu etkileriyle sivil toplum olarak örgütlenerek kendi toplumlarının haklarını savunmaya ve refahını artırmaya katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya başlamışlardır. 2012 yılında özellikle eğitim, sağlık, istihdam, ayrımcılık ve yoksullukla mücadele gibi konularda Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirme kararı alınmıştır. Bu işbirliğinin başlangıcı olarak AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında nihai faydalanıcıları arasında Roman vatandaşların da bulunduğu sosyal içerme projeleri hayata geçirildi ve Roman Vatandaşların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi isimli proje başlatılmıştır."