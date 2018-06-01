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Romanlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Romanlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

EDİRNE (AA) - Edirne'de Roman vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağışta bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Adayı Erdem Güyümgüler ile beraberindeki Roman vatandaşlar Ziraat Bankası'na gelerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağış yaptı.

Güyümgüler, bankanın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmamak adına toplandıklarını belirterek, "Tarafımızı belirtmek adına tüm arkadaşlarımızla Ziraat Bankası'na bağışımızı yatırdık. 24 Haziran seçimleri çok önemli. Yedi düvelle mücadele eden devlet başkanımızı yalnız bırakmamak için buradayız ve Allah'ın izniyle onu tekrar başkanımız yapacağız. Gücümüz yettiğince bağışımızı yaptık." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayvaz Yalaza da MHP'ye gönül veren biri olarak "Cumhur İttifakı"na destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Romanlar seçim kampanyası

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