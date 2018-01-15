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Romanya Başbakanı Tudose istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

-Tudose: - "Daha fazla otoyol ve hastane yapmadığım için kendimi suçluyorum ama 2017 yılını da kötü kapatmadım. Hiçbir şeyden pişman değilim"

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) Ulusal Yönetim Komitesi toplantısının ardından, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Parti'nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59'a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Başbakan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini bildirdi.

Mihai Tudose, toplantı çıkışında basına yaptığı açıklamada, yeni başbakan atanana kadar beklemeyeceğini belirterek, partisinin yeni bir hükümet kurmaya karar verdiğini aktardı.

Tudose, "Daha fazla otoyol ve hastane yapmadığım için kendimi suçluyorum ama 2017 yılını da kötü kapatmadım. Hiçbir şeyden pişman değilim." dedi.

Tudose'nin bu gece ya da yarın sabahistifasını resmen sunması bekleniyor.

(AA)

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