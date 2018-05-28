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Romanya iş gücünün altıda biri ülkeyi terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

Romanya iş gücünün altıda biri ülkeyi terk etti

Rumenlerin AB içinde en büyük göçmen nüfusu olduğu, Romanya iş gücünün altıda birinin ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, başka bir AB ülkesinde ikamet eden Rumenler, Romanya'da çalışan yaşıtlarının beşte birini (yüzde 19,7) oluşturuyor. Bunun, 20 ila 64 yaşlarındaki 5 Rumen'in ülkesinde, birinin yurt dışında istihdam edildiği anlamına geldiği belirtildi.

Veriler, Rumenleri, sırasıyla Litvanyalılar (yüzde 15), Hırvatlar (yüzde 14), Portekizliler (yüzde 13,9), Letonyalılar (yüzde 12,9) ve Bulgarların (yüzde 12,5) izlediğini gösterdi.

Almanya (yüzde 1), İngiltere (yüzde 1,1), İsveç ve Fransa'nın (yüzde 1,3) diğer AB ülkelerinde çalışan en az vatandaşa sahip üyeler olduğu kaydedildi.

Eurostat verileri ayrıca AB ülkelerinde Rumenlerin istihdam oranının yüzde 71,2, Romanya'da ise yüzde 68,8 olduğunu ortaya koydu.

BM Uluslararası Göç Raporu'na göre, 2007-2015 yıllarında 3,4 milyon Rumen, yolsuzluk ve yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Eurostat iş gücü Romanya

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