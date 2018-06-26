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Romanya'da "Adakale Yaşıyor" sergisi ve konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Romanya'da "Adakale Yaşıyor" sergisi ve konferansı

BÜKREŞ - (AA) - Türkiye ve Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yılı dolayısıyla Romanya'da bir Türk adası olan Adakale'yi anmak için "Adakale Yaşıyor" isimli resim sergisi ve konferans düzenlendi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi Türk Araştırmaları Merkezi tarafından, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ve Romanya Demokrat Türk Birliği Bükreş Şubesi desteğiyle Bükreş Ulusal Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşması, kendisi de Adakaleli olan YEE Bükreş Müdürü Tuna Balkan tarafından yapıldı.

Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi Türk Çalışmaları Merkezi Öğretim Görevlisi Silvana Rachieru tarafından moderatörlüğü yapılan konferansta "Adakale veya batık orient" kitabı yazarı Dr. Marian Tutui, "Bir zamanlar Adakale" kitabı yazarı Magda Andreescu ve koleksiyoncu gazeteci Marius Cosmeanu'nu da birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konferans sonrasında İstanbul ve Edirne'de yaşayan Adakale topluluğu üyelerine ait arşivlerinden ve Bogdan Cristel isimli foto muhabiri ve Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi mezunu Costin Zamfir'in çektiği Adakalelilere ait yeni fotoğraflardan oluşan Adakale Yaşıyor isimli resim sergisi gezildi.

Romanya sınırları içerisinde bulunan Tuna Nehri'nde bir Türk adası olan Adakale, 48 sene önce "Demir Kapılar" barajının inşasıyla sular altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adakale Yaşıyor Romanya

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