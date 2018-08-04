Romanya'da iki uçak çarpıştı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Suceava şehrinde gösteri hazırlığı yapan iki uçak havada çarpıştı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamaya göre, Suceava'daki Stefan Cel Mare Havaalanı'nda yarın düzenlenecek olan havacılık gösterisi için hazırlık uçuşu yapan iki gösteri uçağı çarpıştı.

Kazada pilotlardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer pilot hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yarın planlanan havacılık gösterisi iptal edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

