Romanya'da nükleer santralde arıza

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Cernavoda nükleer santralinde ikinci ünitenin arızalandığı duyuruldu.
Santralin bağlı olduğu Nuclearelectrica tarafından yapılan yazılı açıklamada, santraldeki ikinci ünitenin, elektrik sisteminden kaynaklanan bir arıza nedeniyle sabah saatlerinde elektriğinin kesildiği bildirildi.
Açıklamada, arızanın santralin klasik kısmında olduğu belirtilirken "Uzmanlar şu anda arızanın nedenini araştırıyor. Arızanın prosedürlere uygun olarak düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor." ifadesi kullanıldı.
Romanya'nın güneydoğusunda bulunan Cernovada nükleer santralinde 25 Mart'da, birinci ünitede elektrik bağlantısı kesilmiş ve ikinci ünitenin yüzde 55 kapasiteyle çalıştığı açıklanmıştı.
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