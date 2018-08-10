BÜKREŞ - (AA) - Romanya’da binlerce kişi, sosyal medyada organize olarak hükümeti protesto etmek için "diaspora mitingi" düzenledi.
Çoğunluğunu ülke dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla ülkelerine gelen Rumenlerin oluşturduğu binlerce kişinin katılımıyla başkent Bükreş'te düzenlenen mitingde göstericiler, hükümetin son hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve bazı yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hükümette olması dolayısıyla iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi (PSD) protesto etti.
Bükreş Jandarma Sözcüsü Georgian Enache, yaptığı açıklamada, hükümet binası önündeki Zafer Meydanı'nda toplanan kalabalığın taşkınlık çıkarması sonucu 3 jandarmanın yaralandığını belirtti.
Hükümet binasına girmeye çalışan kalabalığa müdahale eden Rumen polisi ve jandarması göz yaşartıcı bomba kullandı.
Müdahale sırasında 100 kişinin yaralandığı, onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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