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Romanya'da sağanak demiryolu köprüsünü yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Köprünün, yolcu treninin geçişinden yaklaşık 10 dakika sonra yıkılması büyük bir faciayı önledi

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle demiryolu köprüsü yıkıldı.

Brașov kentinde meydana gelen şiddetli sağanak ve sel sonucu dereler taştı, demiryolu köprüsü yıkıldı. Köprünün, yolcu treninin geçişinden yaklaşık 10 dakika sonra yıkılması büyük bir faciayı önledi.

Harman-Buzau güzergahındaki köprünün yıkılması nedeniyle demiryolu ulaşımı trafiğe kapatıldı.

Romanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin orta bölgesinde bulunan 16 il ve 72 yerleşim yerinde, bu sabah itibariyle 500'den fazla kişinin yerel yetkililer tarafından tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, karayolu trafiğinin de olumsuz etkilendiğini belirtilerek, 10 ulusal yol ve 6 tali yolda trafiğin kesintiye uğradığı kaydedildi.

Öte yandan, meteorolojiden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yarın gece saat 24.00'e kadar devam edeceği belirtilirken, sağanak nedeniyle 3 ilde kırmızı, 19 ilde ise turuncu alarm verdi.

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demiryolu köprüsü Romanya sağanak yağış

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