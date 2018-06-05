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Romanya'da Türk Dili Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 23:37 | Son Güncelleme

Romanya'da Türk Dili Günü

BÜKREŞ(AA) - Romanya Demokrat Türk Birliğince Köstence kentinde Türk Dili Günü kutlandı.

Romanya hükümetince geçen yıl 5 Haziran'ın resmi olarak Türk Dili Günü ilan edilmesi kapsamında bu yıl 2. defa kutlamalar gerçekleştirildi. Romanya Demokrat Türk Birliğince, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Köstence'de etkinlik düzenlendi.

Bu çerçevede, Köstence Ovidius Üniversitesinde "IV. Kültürel Çok Seslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti” Konferansı ve TİKA tarafından “Dobruca’da Her Okula Bir Türkçe Sınıfı” Projesi kapsamında Köstence’de yenilenen 23 Türkçe sınıfının açılış programı gerçekleştirildi.

Programlara, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalın, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Ovidius Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cristina Tamaş, Köstence Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina, Romanya Demokrat Türk Birliği Temsilcisi Vildan Bormambet, Romanya Hükümeti Azınlıklararası İlişkiler Departmanı Müsteşar Yardımcısı Dr. Aledin Amet katıldı.

Büyükelçi Ertaş yaptığı konuşmada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen konferansın Romanya’daki soydaşlar için çok özel bir gün olan 5 Haziran’a denk getirdiklerini belirterek, sunulan imkanlardan dolayı güçlü bir müttefik ve stratejik ortak olan Romanya’ya şükranlarını sundu.

Çetin de TİKA’nın kalkınma ve bir yardım kuruluşu olduğunun altını çizerek, TİKA’nın felsefesinin çalıştığı ülkelerde ortak bir şeyler yaparak ilişkileri ileriye taşımak olduğunu kaydetti.

Konferansın ardından TİKA tarafından yenilenen 23 Türkçe sınıfının açılışı yapıldı.

Mircea Cel Batran Kolejindeki Türkçe sınıfının açılışında konuşan Rumen Milli Eğitim Müfettişi Gabriela Bocovala, TİKA’ya eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eti.

Romanya Demokrat Türk Birliği Temsilcisi Vildan Bormambet de Romanya’da şu an için 65 Türkçe sınıf bulunduğunu söyledi.

“Türk Dili Günü” kutlamaları, Köstence Regina Maria Sanat Merkezi’nde Büyükelçi Osman Koray Ertaş, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin ve birçok Rumen üst düzey yetkilinin katıldığı, folklor dansları ve konserlerin düzenlendiği programla devam etti.

TİKA tarafından renove edilen Köstence Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumu Micul Rotterdam Yetimhanesini ziyaret eden heyet, yetim çocukları çeşitli hediye ve gıda paketleriyle sevindirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Türk dili günü

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