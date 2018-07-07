Romanya'da uçak kazası: 1 ölü

BÜKREŞ (AA) - Romanya’nın Feteşti kentinde bir uçağın hava gösterisi sırasında düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Feteşti kentinde MiG 21 LanceR tipi uçağın hava gösterisi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Kazada pilotun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Romanya’da son sekiz yılda 22 uçak kazası yaşandı.

