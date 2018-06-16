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Romanya'daki Türkler sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Romanya'daki Türkler sandık başında

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Romanya'da kayıtlı 6 bin 800 Türk seçmen, Türkiye'nin Bükreş ve Köstence'deki diplomatik temsilciliklerinde oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde oy kullananlar arasında yer alan Büyükelçi Koray Ertaş, seçimle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu sene kayıtlı seçmen sayımızda biraz artış var. Romanya olarak yaklaşık 7 bin seçmen rakamına ulaştık. 16 ve 17 Haziran olmak üzere oy kullanma süresi burada iki gün olacak. Köstence'de 1, Bükreş'te 3 sandığımız var. Bütün vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmak üzere Büyükelçiliğimize ve Köstence Başkonsolosluğumuza davet ediyorum." dedi.

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'deki seçim sürecine ilgi gösteren Rumen basınına da bilgi verdi.

Seçmenler, sabah saatlerinde oy kullanmak üzere Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine gelirken büyükelçilik personeli de oy kullananların bayramını kutlayarak şeker ikram etti.

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