Romanyalı kadın 67 yaşında Müslümanlığı seçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşadığı öğrenilen Romanyalı 67 yaşındaki Nicole Mariana Keskin, kelime-i şehadet getirerek, Ayvalık Müftülüğü’nde Müslüman oldu.

Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun’un öncülüğünde gerçekleşen ihtida törenine eşi Mehmet Keskin ile gelen Nicole Mariana Keskin, Meryem ismini aldı.

Nicole Mariana, 28 yıl önce Romanya’da bir ilaç firmasında çalışırken tatil için geldiği Türkiye’de Mehmet Keskin adlı bir Türk’le tanıştı ve kısa süre sonra da evlendi.

Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Ayvalık’a gelip yerleşen Keskin çifti, mutlu yaşamlarını burada sürdürmeye başladı.

Evlilikleri süresince, eşi Mehmet Keskin’den İslam’ın inceliklerini yaşayarak öğrenen Nicole, Hristiyan olmasına rağmen adeta bir Müslüman gibi yaşam sürdü. Bugün kendi isteğiyle Ayvalık Müftülüğüne gelerek Müslüman olmak istediğini yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun, 67 yaşında Müslümanlığı seçen Nicole Mariana Keskin’e Kur’an-ı Kerim, Kur’an Kerim’in meali ve İslam İlmihali kitaplarını hediye etti.

Törende konuşan Nicole Marianna Keskin, 28 yıldan bu yana eşinin yanında tıpkı bir Müslüman gibi yaşam sürdüğünü ve İslam dinini inceledikçe son derece anlamlı bir din olduğunu öğrendiğini söyledi. Daha sonra da hayatının kalan kısmını Müslüman olarak yaşamak istediğini kaydeden Keskin, bu arzusuna kavuşmuş olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Nicole’nin eşi Mehmet Keskin’in de eşinin Müslümanlığı tercih etmesinden son derece mutlu olduğunu belirttiği törende, Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun ise, "Kendi isteğiyle İslam’ı seçen bu kardeşimizin İslam dinine katılması beni de son derece memnun etti. Allah bu değerli kardeşimize Müslüman olarak huzurlu bir yaşam nasip etsin" diye konuştu.