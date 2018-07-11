HABER

Romeo ve Juliet balesi sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

Gösterilen ilgi üzerine 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali programına sonradan eklenen eser yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Romeo ve Juliet" balesi sahnelendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sergilediği eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Çaykovski'nin müzikleri, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un libretto ve koreografisiyle hazırlanan iki perdelik bale, bestecinin Romeo ve Juliet uvertürünün yanı sıra, bazı eserlerinden Tolga Taviş'in derlediği bölümler birleştirilerek oluşturuldu.

Eserde, Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Çisil Soyöz Bozcaada, Sülün Duyulur, Neslihan Tarakçıoğlu, Bülent Özdemir, Göksu Kaçan, Güçlü Kılıç, Altan Kılınç rol aldı.

Aşağılık ve soyluluğu, masumiyet ve vahşiliği, komedi ve ciddiyeti büyük bir ustalıkla harmanlamayı başaran, hem birey hem toplum ahlakını ilgilendiren sorunları ortaya koyarak insana insanı en kusursuz bir biçimde anlatan İngiliz yazar William Shakespeare, 1595'te Arthur Broke'un "Romeus and Juliet" şiirini, yeni eklemelerle zenginleştirip aşk tragedyası haline getirmiştir.

Romeo ve Juliet balesinin konusu kısaca şöyle:

"Verona'nın iki ünlü ailesi Montagueler ve Capuletler yıllardır birbirinin amansız düşmanıdır. Montaguelerden Romeo, Capuletlerden Juliet'i görür ve iki genç birbirine aşık olur. Bir rahibin yardımıyla gizlice nikahlanırlar. Ancak iki aile arasındaki kan davası sürmektedir. Romeo, Juliet'in kuzenini öldürür ve prens tarafından Verona'dan uzaklaştırılır. Juliet, ailesi tarafından bir başkasıyla evlendirilecekken uyuşturucu ilaç alarak ölmüş taklidi yapacaktır. Amacı Romeo gelene kadar ölü görünmek, sonra da onunla kaçmaktır. Ancak Verona aşıklarını acı ve mutsuzluk beklemektedir."

İzleyicilerden gelen yoğun ilgi üzerine festival programına eklenen eserin gösterimiyle festival sona erdi.

PARTNERVera anneanneye emanetVera anneanneye emanet
Tabiat varlığı Yüzen Adalar'ın çehresi değişiyorTabiat varlığı Yüzen Adalar'ın çehresi değişiyor
Görme engelli taklidi yapan kadın dilenci, engelli maaşlı çıktıGörme engelli taklidi yapan kadın dilenci, engelli maaşlı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bale festival İDOB Opera "Romeo ve Juliet"

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.