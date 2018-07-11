Romeo ve Juliet balesi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Romeo ve Juliet" balesi sahnelendi.
İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sergilediği eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.
Çaykovski'nin müzikleri, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un libretto ve koreografisiyle hazırlanan iki perdelik bale, bestecinin Romeo ve Juliet uvertürünün yanı sıra, bazı eserlerinden Tolga Taviş'in derlediği bölümler birleştirilerek oluşturuldu.
Eserde, Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Çisil Soyöz Bozcaada, Sülün Duyulur, Neslihan Tarakçıoğlu, Bülent Özdemir, Göksu Kaçan, Güçlü Kılıç, Altan Kılınç rol aldı.
Aşağılık ve soyluluğu, masumiyet ve vahşiliği, komedi ve ciddiyeti büyük bir ustalıkla harmanlamayı başaran, hem birey hem toplum ahlakını ilgilendiren sorunları ortaya koyarak insana insanı en kusursuz bir biçimde anlatan İngiliz yazar William Shakespeare, 1595'te Arthur Broke'un "Romeus and Juliet" şiirini, yeni eklemelerle zenginleştirip aşk tragedyası haline getirmiştir.
Romeo ve Juliet balesinin konusu kısaca şöyle:
"Verona'nın iki ünlü ailesi Montagueler ve Capuletler yıllardır birbirinin amansız düşmanıdır. Montaguelerden Romeo, Capuletlerden Juliet'i görür ve iki genç birbirine aşık olur. Bir rahibin yardımıyla gizlice nikahlanırlar. Ancak iki aile arasındaki kan davası sürmektedir. Romeo, Juliet'in kuzenini öldürür ve prens tarafından Verona'dan uzaklaştırılır. Juliet, ailesi tarafından bir başkasıyla evlendirilecekken uyuşturucu ilaç alarak ölmüş taklidi yapacaktır. Amacı Romeo gelene kadar ölü görünmek, sonra da onunla kaçmaktır. Ancak Verona aşıklarını acı ve mutsuzluk beklemektedir."
İzleyicilerden gelen yoğun ilgi üzerine festival programına eklenen eserin gösterimiyle festival sona erdi.
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