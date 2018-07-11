Romeo ve Juliet balesi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Romeo ve Juliet" balesi sahnelendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sergilediği eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Çaykovski'nin müzikleri, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un libretto ve koreografisiyle hazırlanan iki perdelik bale, bestecinin Romeo ve Juliet uvertürünün yanı sıra, bazı eserlerinden Tolga Taviş'in derlediği bölümler birleştirilerek oluşturuldu.

Eserde, Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Çisil Soyöz Bozcaada, Sülün Duyulur, Neslihan Tarakçıoğlu, Bülent Özdemir, Göksu Kaçan, Güçlü Kılıç, Altan Kılınç rol aldı.

Aşağılık ve soyluluğu, masumiyet ve vahşiliği, komedi ve ciddiyeti büyük bir ustalıkla harmanlamayı başaran, hem birey hem toplum ahlakını ilgilendiren sorunları ortaya koyarak insana insanı en kusursuz bir biçimde anlatan İngiliz yazar William Shakespeare, 1595'te Arthur Broke'un "Romeus and Juliet" şiirini, yeni eklemelerle zenginleştirip aşk tragedyası haline getirmiştir.