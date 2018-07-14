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Rotterdam'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız: - "Halkımız, Türkiye'ye silahlı grupların değil, sadece demokratik yoldan işbaşına gelen hükümetlerin ve milli iradenin hakim olabileceğini ortaya koymuştur"

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinliğe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece şehitleri anmak için değil, aynı zamanda 15 Temmuz’un ruhunu anlamak ve ders çıkarmak üzere toplandıklarını söyleyerek, "Çıkarılacak en önemli ders birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğudur. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah." dedi.

Ayyıldız, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimindeki acı deneyimden iki gurur vesilesi ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi, Türk halkının cesaret ve kararlılığıdır. Toplumun ve siyasi yelpazenin her kesiminden vatandaşlarımız, darbecilere karşı sokağa döküldüler. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği liderlik ve halka yaptığı çağrının kritik önemi haizdir. Ayrıca televizyon kanallarımız darbecilerin tehditlerine, baskınlarına rağmen yayınlarına devam etti. Türk milleti bir bütün oldu. İkinci gurur vesilemiz ise Türk milletinin tüm dünyaya demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağını göstermesi olmuştur. Halkımız, Türkiye'ye silahlı grupların değil, sadece demokratik yoldan işbaşına gelen hükümetlerin ve milli iradenin hakim olabileceğini ortaya koymuştur."

Bu girişimi sadece sapkın bir hain grubunun ülke yönetimini ele geçirme projesi olarak görmenin hata olacağına dikkati çeken Ayyıldız, "Bunu, günümüzde giderek şiddetlenen bölgesel ve küresel ölçekteki büyük güç mücadelesinin ve küresel güçlerin Türkiye üzerinden hayata geçirmek istedikleri hain planları dikkate alarak değerlendirmek daha isabetli olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflarının sinevizyon şeklinde sunulduğu etkinlik, yapılan dualarla son buldu.

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