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RTÜK, Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 07:15 | Son Güncelleme

RTÜK, Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.


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