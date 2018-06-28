RTÜK, cumhurbaşkanı adaylarına hakareti affetmedi

BURCU ÇALIK - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce üzerinden eşi Ülkü İnce'ye yönelik hakaret içeren yayınları nedeniyle Halk TV ve TGRT Haber'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Halk TV'ye seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi telefonla bağlanan yazar Ataol Behramoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, RTÜK İletişim Merkezi'ne konuyla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, bugünkü Üst Kurul toplantısının gündemine taşındı.

Toplantıda, sunucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zafer konuşmasıyla" ilgili sorusuna Behramoğlu'nun "Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir." şeklindeki yanıtı ele alındı.

Üst Kurul, Behramoğlu'nun sözleriyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinde yer alan, "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.