RTÜK heyeti Gelecekle İletişim Çalıştayı için Özbekistan'da

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çeşitli temaslarda bulundu.

Yerlikaya ve RTÜK üyelerinden oluşan heyet, "Gelecekle İletişim Çalıştayı" için geldikleri Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, RTÜK üyelerine büyükelçiliğin faaliyeti, Özbekistan-Türkiye ilişkileri ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya da RTÜK olarak her yıl düzenledikleri Gelecekle İletişim Çalıştayı'nın onuncusunu bu sene Özbekistan'da gerçekleştireceklerini kaydederek, çalıştayın çok sayıda dünyaca ünlü bilim ve din adamlarını yetiştiren ve zengin bir kültürel mirasa sahip Özbekistan'da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yerlikaya ayrıca, Büyükelçi Şen'e çalıştayla ilgili bilgileri aktardı.

RTÜK heyeti daha sonra TİKA Taşkent Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Gelecekle İletişim Çalıştayı'nın düzenleneceği Özbekistan Cihan Dilleri Üniversitesi Rektörü Ganişer Rahimov ve Taşkent'te faaliyet yapan Uluslararası Basın Klübü Başkanı Şerzad Kudrathocayev ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

"Kültürel değerlerin tanıtımında medyanın rolü: Özbekistan örneğinde" başlığıyla yarın Buhara kentinde başlayacak Gelecekle İletişim Çalıştayı, Semerkant ve Taşkent şehirlerinde devam edecek ve 12 Mayıs'ta sona erecek.

